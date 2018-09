Avant ch'els preschentan lur skills a Berna, mussan els als Grischuns, tge ch'els san. En il City West a Cuira ha la cuminanza d'interess grischuna dals automatichers installà in scenari sumegliant sco a Berna. Tranter butias e passants, amez la canera ston ils dus automatichers Dominic Cadruvi e Joel Flepp accumplir lur incumbensa.

Joel Flepp fa ses emprendissadi tar l'Axpo Hydro Surselva. Ils ultims mais ha el dentant passentà dapli temp en il lavuratori d'emprendissadi a Domat. Ensemen cun Dominic Cadruvi, ch'emprenda tar la Hamilton a Panaduz, hajan els ils ultims mais trenà bler. Ina giada l'emna sajan els perfin ids ad Uzwil tar in expert.

Tge fa in automaticher? In automaticher na fa nagut cun autos. In automaticher metta ensemen maschinas, programmescha ellas e mira per la forza electrica. Lur mira finala è, ch'ina maschina fa tut automaticamain.

Attrair dapli giuvens

Cun il trenament public en il City West vul ins era far reclama per il mastergn. Tenor Meinrad Arpagaus, actuar da la cuminanza d'interess grischuna dals automatichers, na possian els per il solit betg occupar tut las plazzas d'emprendissadi. Cun questa acziun speran els da pudair fascinar intgins per la tecnica ed il programmar.

La gronda part dals passants passa dentant speravia. Singuls restan dentant ina pezza e miran, co ch'ils dus giuvens monteschan lur maschina.

Actualitad 11:00