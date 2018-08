Esser gnervus l'emprim di da lavur è tut normal. Ma tge pensa ina patruna davart novs emploiads gnervus? Nus avain dumandà per tai.

Tuttina tge che ti fas, l’emprim di è adina stentus. Sper la gnervusitad vegnan anc tiers bleras novas impressiuns, bleras novas infurmaziuns e blers novs nums da collavuraturs. Quai ha er Andrina Janki sentì, sco ella ha raquintà a nus suenter ses emprim di da lavur.

Esser gnervus l'emprim di è insatge tut normal. Da mussar che ins è gnervus na vegn era betg valità sco flaivlezza. Quai ha Martina Spinatsch, ina da las responsablas per emprendists ed emprendistas tar la Banca chantunala raquintà a nus.

Per betg vegnir en situaziuns peniblas, avain nus mess ensemen in guid, co ti sas tegnair endament il meglier ils nums da tes novs collegas da lavur.

Proxim'emna entupain nus in coach per emprendists. Tge che quel fa insumma e tge che ti stoss far, sche ti avessas d'avair problems durant tes emprendissadi, chattas ti qua en in'emna.

