Ils blers da vus han probablamain gia la pli emprima paja sin il conto da banca. Temp per far festa, u forsa tuttina anc ponderar curt, tge far cun ils daners avant che far festa cun tut?

Nus na vulain betg ruinar tes plaschair vi da tut quels raps, ma forsa n’è quai betg la meglra idea dad investir tut ils raps en la sortida u a la proxima festa ch'è da manaivel. Nus avain discurrì cun insatgi che sa, co ir enturn cun ils raps. Monica Lütscher da la Centrala grischuna da dunnas cusseglia numnadamain gia dapi 25 onns en dumondas da budget. E gist quai è il chavazzin: In budget, nua ch'ella propona per ina paja da 700 francs p. ex. il suandant:

180 francs per sa participar a la cassa da malsauns ed als abunaments da tren e bus

310 francs per expensas persunalas sco p. ex. vestgadira, coiffeur e telefonin (190 francs sco daner da satg)

100 francs per metter da la vart e spargnar

110 francs per mangiar ordaifer u sa participar als custs a chasa

sche pussaivel nizzegiar la 13avla paja per hobis sco p. ex. l'abunament da skis

L'emprendista commerziala, Andrina Janki che nus avain accumpagnà durant ses emprim mais è sa decidida da spargnar la gronda part da l'emprima paja. In zic shopping na dastga però betg mancar.

Er sch'i n'è forsa betg il pli interessant, da far uschè in budget, per il pli sa paja quel. Ed intgins raps restan gea tuttina anc per far shopping u auter divertiment. La cussegliaziun da budget per giuvenils ed emprendistAs tar la Centrala grischuna da dunnas è dal reminent gratuita.

Vinavant vai cun Swiss Skills

Pia, quai fissi stà da nossa seria davart tes emprim mais d’emprendissadi. Ha quai plaschì a tai? Sche lura lascha savair cun in messadi sin insta u sin snapchat. Uschia savain nus, tge program che ti vuls vesair, leger ed udir tar RTR e tar Battaporta.

PS: Uss has ti gia dumagnà 4/208avels u 1/52avel da tes emprendissadi.

E sche ti has mirveglias, tge ch'è tut pussaivel, lura guarda vinavant sin la pagina rtr.ch/swissskills nua che nus rapportain da tut quai che capita a ed enturn ils Swiss Skills, ils campiunadis svizzers da professiuns. Dals 12 fin ils 16 da settember a Berna, nua che tes collegas da l'ultim onn u che han gist finì l'emprendissadi cumbattan per il titel da campiun svizzer.

