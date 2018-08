Durant l'entir avust discurrin nus qua davart l'emprim mais d'emprendissadi. Sche ti es pia in da quels che ha cumenzà u cumenza bainbaud l'emprendissadi, lura è quai exact per tai! Ma per tge exact vai insumma?

Hey ti - Bainvegni!

Sche ti cumenzas quels dis u en ils proxims onns tes emprendissadi lura gratulain nus a ti: Ti es arrivà al dretg lieu. En quella seria d'artitgels declerain nus a ti tut quai che ti stos savair per in bun cumenzament per tia scolaziun professiunala.

You can do this!

Era sche Konfuzius n'ha forsa mai ditg quai, ha el tuttina raschun. E per che tes emprims pass en tes nov biro u en tia nova «buda» gartegian, avain nus discurrì cun responsabels per emprendists, collavuraturs u er cun in scolast davart temas sco gnervusitad, l'emprim di da scola, responsabladad u tge che ti na duais propi betg far durant l'emprim temp en tia nova plazza.

Legenda: Johann Thom, scolast en scola professiunala: A la fin dals quints è mintgin sez responsabel per dumagnar l'examen final. RTR, Oceana Galmarini

Ti n’es betg persul. En il Grischun cumenzan quest onn bun 1'250 giuvnas e giuvens l’emprendissadi. Ina da quellas è Andrina Janki e nus avain discurrì cun ella curt avant il cumenzament da l'emprendissadi commerzial.

Tge che vegn spetgà da tai durant tes emprim di u er co ti sas tegnair endament il meglier tut ils nums da tes novs collavuraturs chattas ti damaun sin rtr.ch.

