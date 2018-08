L’emprim di da scola è in zic sco l’emprim di da lavur. Bleras infurmaziuns, blers novs nums da tegnair endament. En l'emprima part avain nus fatg in guid sco tegnair endament il meglier novs nums, ed i funcziuna propi!

Durant l’emprim di vegns ti confruntà oravant tut cun trais pleds: LAP, LAP e LAP. L'examen final. Anc lunsch davent ma tuttina impurtants. En la segunda part da quella seria d’artitgels han anteriurs emprendists dà tips a ti per tes emprendissadi. E blers han cusseglià: Emprenda! Quai di er in dals scolasts en las scolas professiunalas. A ti declera el uss la differenza tranter il stgalim aut da la scola che ti has visità enfin uss e la nova scola professiunala. Auter è cunzunt che ti has uss da guardar bler pli fitg per tai sez che avant.

Malgrà che tes temp en scola vegn ad esser pretensius n'han era tes scolasts betg in simpel job. Nus avain ina giada guardà davos las culissas da la lavur dal scolast Johann Thom.

Maletg 1 / 6 Legenda: In'invista en la lavur dal scolast dals emprendists mecatronists, Johann Thom. RTR, Oceana Galmarini

Ina emprendista che ha cumenzà quest’emna la scola professiunala è Andrina Janki che nus accumpagnain durant ses emprim mais en l’emprendissadi commerzial. Ed ella ha constatà gist l'emprim di: I na vegn betg purtà suenter tut pli a tai sco anc en il stgalim superiur. E pensums hai er gia dà l'emprim di.

Nossa seria davart tes emprim mais d’emprendissadi va plaunet a fin. En la davosa part tematisain nus l'emprima endretga paja che ti survegns a la fin dal mais e tge che ti pudessas tut far cun quai!

