L’emprima mesadad da quai mais è passà. I va svelt, u betg? Probabel es ti er gia plaunet sa vivì en e dastgas forsa gia far tschertas lavurs independentamain.

Plaunet è il temp d’introducziun era a fin e ti sas probablamain co la maschina da café funcziuna u nua che ti chattas tes guaffens. Ti na fas dentant betg in emprendissadi en far café ed uschia resta bain la dumonda: tutga quai tar mias cumpetenzas?

La resposta è na, quai è in classic pregiudizi davart emprendissadis e na saja insumma betg pli la regla. Quai di tant Vendelin Cabernard che nus avain emprendì d'enconuscher l'emna passada sco era Martina Spinatsch. Ella è ina da las responsablas per ils emprendists tar la Banca Chantunala Grischuna.

La regla è però ch'emprendistas ed emprendists survegnan pass per pass dapli responsabladad. Uschia dastga era Andrina Janki che nus accumpagnain durant ses emprim mais tar la banca chantunala gia far tschertas lavurs independentamain.

