Taglias considerablamain pli autas less il chantun da las ovras idraulicas. Per gliez è il chantun pront dad ir fin al Tribunal federal. Pulitas summas dess quai per las cassas dal maun public sch’il chantun survegniss raschun dals derschaders da Losanna.

Per il 2009 ha ina ovra idraulica declerà in gudogn da radund 3 milliuns francs. L’adminstraziun da taglia n’è betg stada d’accord ed ha curregì il gudogn sin radund 6 milliuns. L’ovra avess consequentamain stuì pajar in quint da taglia dublamain uschè aut.

L’ovra ha recurrì. Il cas è suenter blers parairis d’experts ed ina u l’autra via pulaina giuridica pendent avant la Dretgira administrativa grischuna. L’atun spetga il chantun la decisiun da la dretgira. Tschert è dentant gia uss: Ina u l’autra partida vegn segir a far recurs e trair il cas avant il Tribunal federal. I va per fitg blers daners – e per dapli che mo per la taglia dad ina singula ovra idraulica.

Pretsch d’energia è il crap da stgarpitsch

Il crap da stgarpitsch è il pretsch per l’energia. Tar l’ovra idraulica sa tracti dad ina ovra da partenadi che venda sia energia als partenaris. Ils partenaris èn ils acziunaris e per gronda part ovras idraulicas en la Bassa. Quests partenaris survegnan l’energia per in pretsch ch’è tenor il chantun bler memia bass. Consequentamain èn era ils gudogns da l’ovra da partenadi pli bass. E gliez ha lura in effect sin la taglia.

Ma tge fiss lura il vair pretsch – «il pretsch commerzial»? L’administraziun da taglia grischuna quinta cun in pli aut pretsch, di Toni Hess, manader da la partiziun da dretg da l'administraziun da taglia. Las ovras idraulicas n’èn betg d’accord.

«Nus schain il pretsch è uschè aut, las ovras din quai è memia aut», di Toni Hess. Cler è: Dal pretsch d'energia dependa era l’autezza da la taglia.

«Leading case» cun consequenzas?

Decisiv vegn ad esser il verdict dal Tribunal federal. Il chantun spera sin in uschènumnà leading case – vul dir che la sentenzia dal Tribunal federal n'ha betg mo vigur per l’ovra pertutgada, mabain sto vegnir applitgada era per tuttas autras ovras.

Jau speresch ch’i dettia ina sentenzia da muntada per tuttas ovras idraulicas dal Grischun, eventualmain era da la Svizra

La muntada da quest cas vesan ins era vi dal giurist che l’ovra idraulica ha engaschà sco advocat. I sa tracta da René Matteotti, professer per dretg da taglia a l’Universitad da Turitg. Ma era il chantun ha cun Toni Hess in giurist ch'è ina corifea en la domena da l'imposiziun fiscala da societads.

Fin ch’ina sentenzia da Losanna è sin maisa dura quai segir anc in u dus onns. Tant las ovras da partenadi sco era il chantun spetgan plain tensiun sin la sentenzia.