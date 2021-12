Grond gust han uffants da gieus nua ch'els enconuschan las figuras. Uschia han actualmain tut ils gieus che han da far cun la seria «Paw Patrol» grond succes. Mo era gieus ch'èn gia pli vegls sco per exempel «Lotti Karotti» èn adina emprestads u reservads, declera Ursula Brenn, la responsabla per ils gieus tar la biblioteca da la citad da Cuira.

Ils creschids sa decidan pli savens per novs gieus. Tuttina restan era els fidaivels a gieus vegls. Per exempel «Monopoly» ni era las diversas versiuns dals gieus da «Catan» vegnan era suenter massa onns anc adina puspè emprestads. Ils gieus da cartas èn er anc adina actuals, quai però pli savens da stad, cura ch'ins va sin viadi. Ils gieus nua ch'ins dovra dapli temp e plazza èn pli bainvis d'enviern.

La gilda da gieus Capricorn

A Cuira datti la gilda da gieus Capricorn. Quai è ina gruppa d’interess per persunas che dattan gugent gieus da tavla. Els s’inscuntran circa duas giadas il mais. Il bler èn els var tschintg persunas tranter 25 e 70 onns, di il responsabel per la regiun Cuira da la gilda da gieus Capricorn, Peter Felix.

Legenda: Peter Felix vid dar gieus durant ina saira cun la gilda da gieus Capricorn a Cuira. mad

Durant giugar entran ins en in mund fantastic. Ins po viver ora chaussas ch'èn en la vita reala betg uschè dumandadas, sco per exempel dir manzegnas u esser nauschs. E cura ch’il gieu è a fin, è tut puspè en urden.

Dar gieus da tavla online

Magari dat Peter Felix era ils gieus da tavla online, quai cun persunas da l'entir mund. Quai haja avantatgs sco era dischavantatgs.

Ins na vesa betg la reacziun da tschels giugaders. Persuenter pon ins dar da tuttas uras in gieu, pertge insatgi sin il mund chattas adina che vuless giugar. Ed ins po dar plirs gieus en il medem mument.