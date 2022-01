04:48 video Da mantegnair il manaschi en las ustarias dals territoris da skis è ina sfida Or da Telesguard dals 03.01.2022. laschar ir

Sur ils dis da festa ha la gastronomia en ils territoris da skis gì ils mauns plains da far. Blers osps – oravant tut da la Svizra – èn stads sin pista. Per il persunal è quai stà in grond stress. Perquai ch'ils manaschis gastronomics han gì grondas difficultads d'insumma recrutar persunal per questa stagiun. La raschun è che blers han midà branscha pervi da l'ultim enviern cun lockdown. Oravant tut cuschinier manchian.

Er il schef da las pendicularas ha gidà

Tiers vegnan ils problems cun corona. Plirs collavuraturs e collavuraturas èn en quarantina. E quels ch'èn qua han da dar tut. Er il schef da las pendicularas ha gidà durant Silvester e Bumaun en la Tschuggahütta ad Arosa. Uschia èn els vegnids sur las rundas. Il schaner è in zic pli quiet. Il favrer dentant, durant las vacanzas da sport, pudess lura tut puspè vegnir stretg.