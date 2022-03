En dus mais e mez elegia il suveran grischun sia nova regenza. En la naiv da Lai han las Pendicularas grischunas envidà ad in podium da discussiun.

Funcziunar en in gremi: Pel dira ed ir atgnas vias

1 / 6 Legenda: Peter Peyer ha laschà a chasa ils skis e n'è perquai betg sin la foto. Da sanester: Roman Hug, Jon Domenic Parolini, Marcus Caduff, Carmelia Maissen e Martin Bühler. RTR, Selina Chistell 2 / 6 Legenda: Peter Peyer ch'è per la PS en la regenza, reparta enstagl d'ir sin pista punsch per ils auters. RTR, Selina Chistell 3 / 6 Legenda: Tut ils candidats e la candidata che vulan en la regenza grischuna: Peter Peyer PS, Carmelia Maissen AdC, Martin Bühler PLD, Marcus Caduff AdC, Roman Hug PPS e Jon Domenic Parolini AdC. RTR, Selina Chistell 4 / 6 Legenda: Martin Bühler candidescha nov per la PLD. RTR, Selina Chistell 5 / 6 Legenda: Roman Hug candidescha nov per la PPS. RTR, Selina Chistell 6 / 6 Legenda: Marcus Caduff, è en la regenza per la AdC e candidescha puspè. RTR, Selina Chistell

Mez matg elegia il suveran grischun sia nova regenza. En la naiv da Lai èn la candidata ed ils tschintg candidats per la regenza s'inscuntrads per ir communablamain cun skis, e suenter respunder dumondas en il rom d'in podium da discussiun. Tranter auter han er scolaras e scolars da Vaz dastgà far dumondas a Carmelia Maissen (AdC), Roman Hug (PPS), Martin Bühler (PLD), Marcus Caduff (AdC), Jon Domenic Parolini (AdC) e Peter Peyer (PS). Il di da skis cun podium è organisà da las Pendicularas grischunas e metta dumondas dal turissem en il center.

Cumpetenzas socialas e cumpetenzas dal fatg

A chaschun dal di da skis avain nus vulì savair, tge cumpetenzas ch'èn impurtantas per restar u far il pass en la regenza. Tenor il sextet èsi impurtant

da funcziunar en il collectiv,

chattar soluziuns communablas,

avair perseveranza e pel dira, dentant er calma

ed ina buna purziun curaschi per ir novas vias.

audio Tge profil ch’i dovra han respundì la candidata ed ils candidats 04:01 min, Actualitad dals 02.03.2022. laschar ir. Durada: 04:01 minutas.

Ucraina, turissem e spazi da viver per indigens

Ils temas da discussiun èn stads vasts: Sper il tema actual da la guerra en l'Ucraina e sias consequenzas èn per exempel il turissem, il spazi da viver per indigens u er la protecziun d'ambient stads en il focus. Cunquai ch'il spectrum tematic è stà fitg vast, n'è la discussiun betg ida propi a profund.