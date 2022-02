Las Latiarnas da Danis/Tavanasa e las Patlaunas da Breil

Damaun, ils 5 da favrer 2022 ha lur tschaiver lieu en il territori da skis Breil, Vuorz ed Andiast. Là sunan 5 guggas en differents lieus. Silsuenter vegn sunà avant differentas bars ed ustarias. L’occurrenza è senza certificat da corona. Quai saja stà impurtant per els, di il cassier da las Latiarnas Corsin Steger. Perquai sajan els era sa decis cunter ina festa la saira en halla. En lez cas avessan els stuì organisar cun la regla da 2G+.

Las Grischalottas da Glion/Falera

La gugga organisescha lur tschaiver ils 12 da favrer 2022. E quel duai regurdar al temp avant corona. Bain ston tut ils visitaders e las visitadras esser guarids u vaccinads cunter corona e supplementar anc far in test, persuenter pon els far party la saira en halla a Glion. Il suentermezdi datti differents concerts sin l'areal da festa e cun differents stans da magliar – quai dentant era mo cun 2G+. I saja stà pli simpel d'organisar tut cun las medemas restricziuns e betg far 3G ordavert e 2G+ endadens, di il president Stefan Arpagaus.

Ils Vagabunds da Sedrun

Lur di da tschaiver è il di da gievgia grassa ils 24 da favrer 2022. Per la gugga entschaiva il di gia baud la damaun cun musica tras il vitg ed l'avantmezdi dattan els lura concert en il territori da skis. Atgnamain ha il chantun Grischun gea scumandà tils da tschaiver. Grazia ad ina persuna privata che vul cunzunt pussibilitar in til da tschaiver als uffants è in til forsa tuttina pussibel il suentermezdi.

Sche nus survegnin la lubientscha faschess nossa gugga in pitschen til e quai ensemen cun ils uffants.

Ils Tschapatalpas da Domat

Era a Domat datti da tadlar musica da tschaiver giuadora – e quai schizunt plirs dis. Davent da venderdi ils 18 da favrer fin ils 24 da gievgia grassa. Ordadora sin ils plazs da festa vala la regla da 3G, en las tendas la regla da 2G+. Els possian dentant er adattar ils plans en cas che las restricziuns da corona na sajan lura betg pli actualas.

Nus essan fitg motivads da puspè d'astgar far tschaiver – e jau crai la glieud era.

Las Bagordas da Mustér

La gugga en Surselva vul porscher insatge per tuts: per quels cun, ma era senza certificat, uschia il con-suprastant Serafin Beer. Lur tschaiver ha lieu venderdi ils 25 e sonda ils 26 da favrer. Tge ch'è fin uss segir, sajan differents concerts ordavert. Tranter auter en il conturn dal territori da skis. La saira datti lura ina festa en halla. Quai dentant cun resguardar la regla da 2G+. En cas che las restricziuns da corona vegnissan fin lura abolidas dal tut, fissan els era pronts per dapli glieud la saira, di Serafin Beer.