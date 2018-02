Ils musicants cun lur pauca, il saxofon, la clarinetta, posaunas, battaria, il sousafon, il banjo e las trumbettas èn sparpagliads en l'entir restaurant. Els sunan senza notas, els improviseschan ed in solist suenter l’auter è d'udir en ils restaurants pli che plains. La passiun dals musicants, quella ves'ins in l’emprim egliada.

La gugga GmbH s’inscuntra durant «die drey scheenste dääg» mintga saira sunond per las giassas ed ils restaurants da la citad veglia da Basilea. La furmaziun da 12 musicants è cun lur stil da musica in «exot» al tschaiver da Basilea. Els fan ina sort «New Orleans Jazz». La gugga è quest onn per la 17avla giada d'udir al tschaiver.

Legenda: gmbh: La «Gugge mit beschränggter Haftig». RTR / Fabia Caduff

Cun metter si la «larve» entr'ins en in agen mund. E sch’ins va en e fa musica datti ina satisfacziun ch'è tant pli gronda sch'i plascha a la glieud

La fevra dal tschaiver sa bada tar ils aspectaturs sco era tar la gugga. Era Simon Fry, oriund da Mustér, fa part da la gugga. Era el haja survegnì la fevra dal tschaiver, dentand betg uschè ferm sco ils da Basilea.

La fevra dal tschaiver da Basilea pon ins cumparegliar cun la fevra da chatscha en il Grischun

Lur viadi va d’in restaurant a l’auter. Ed enavos lascha la gugga aspectaturs ch'èn intgantads.

