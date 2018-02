Suenter il tigl segua anc in concert da las guggas.

Per quels che n'han betg ina plachetta.

Er sper la ruta da til regna la fantasia - silmain per part.

Il til ha cumenzà sin la Via da la caserna, ha manà tras il Welschdörfli, lura en direcziun staziun per far ina storta e finir en la la citad veglia da Cuira. Fin bundant las 16:00 han las 45 guggas, cliccas e chars emplenì las vias da Cuira cun musica e confettis.

Concept da segirtad sa cumprovà

En tut sajan 45 furmaziuns sa participadas al cortegi. Il concept da segirezza adattà da la polizia e da l’uniun da tschaiver da Cuira saja sa cumprovà ina giada dapli – scriva la polizia.

La festa dura anc vinavant

Las guggas concerteschan lura sin il Kornplatz. La festa duran anc fin tard en la notg.

