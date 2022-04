La Partida verd-liberala ha gia avant passa in decenni pudì fitgar pe en il Cussegl grond. Dapi lura ha la partida adina tegnì almain dus sezs en il parlament. La davosa legislatura èsi schizunt stà trais sezs, Josias Gasser è però gia sa retratg anticipadamain. Cun las elecziuns dals 15 da matg vul la partida crescher.

Sche betg uss, cura lura?

Cun 46 candidatas e candidats parta la partida en il cumbat, pia betg en tut ils 39 circuls dal Grischun. Tuttina è Robert Lippuner da buna speranza ch'i gartegia: «Tras la midada dal sistem electoral ed il trend actual avain nus fitg bunas schanzas». La midada dal sistem electoral, dal maiorz sin il proporz-dubel, pudess propi vegnir da bun als verd-liberals. Il proporz ha dentant er chaschunà inqual rumpatesta a la partida, perquai che chattar dapertut candidatas e candidats n'è betg stà uschè simpel ed è a la fin er betg gartegià. En consequenza han ils verd-liberals decis da betg far ina campagna chantunala e da sa focusar sin quels lieus, nua che la partida ha gia ina basa, sco per exempel en la regiun da Cuira, a Tavau u er en l'Engiadin'Ota.

Legenda: Per Robert Lippuner è la finamira clera: Recaltgar almain tschintg sezs en il Cussegl grond. MAD

La «fatscha verd-liberala» manca in zic

Auter ch'ils ultims onns manca a la partida, suenter la demissiun dal deputà Josias Gasser l'entschatta 2021, forsa in chau prominent. Quella persuna che tira vuschs e dat direcziun al cumbat electoral. Bain ha la partida plirs exponents enconuschents, sco per exempel Géraldine Danuser, Nora Saratz Cazin u er Walter von Ballmoos. La preschientscha da Gasser, che valeva er in zic sco bab da la partida en il Grischun, n'han quellas persunas però anc betg.

La schanza da posiziunar ina nova persuna, per exempel sco candidata u candidat per la regenza, ha la partida sapientivamain betg prendì. Quella dumonda saja ditg stada en discussiun, di Lippuner, a la fin saja dentant er stà ina dumonda da resursas.

Nus n'avain ni las resursas finanzialas ni persunalas da las autras partidas.

Prioritad e finamira saja e resta quest'onn la fermezza da fracziun per la partida. Che quella finamira è realistica, han las elecziuns naziunalas l'onn 2019 mussà. Lura èn ils verd-liberals vegnids sin var 8% da las vuschs chantunalas. Sulettamain aritmetic, tanschess quai per recaltgar avunda sezs. Perquai ch'ins na po però betg eleger dapertut en il chantun ina glista verd-liberala resta il quint avert. Ina schelta sur l'entir chantun duai lura dar en il futur e forsa era ina candidata ed in candidat per la regenza.