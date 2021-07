Mardi ha l'Uffizi da chatscha e pestga dal Grischun annunzià dus lufs crappads: in en il Surses ed in en la Surselva. Tar il luf crappà, ch’è vegni chattà en il Surses en la Gelgia, è il motiv uss sclerì. Sco il manader da l’Uffizi da chatscha dal Grischun, Adrian Arquint, ha confermà envers RTR, saja il luf mort tras in accident cun in auto. Per regla dettia per tals accidents, cun fugia d’accident denunzia cunter nunenconuschent.

Tar las restanzas chattadas en Surselva, che pudessan esser d'in luf, n’è per il mument anc betg sclerì sch’i sa tracta propi dad in luf u betg. L'analisa genetica è anc pendenta.