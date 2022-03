La halla d’unihoc ch’è planisada a Cuira daventa in implant d’impurtanza chantunala. Sco che la regenza communitgescha oz, ha ella integrà il «Stabiliment da sport a la Ringstrasse» en il catalog dal Concept per implants da sport d’impurtanza chantunala. Ella ha concedì a la citad da Cuira ina contribuziun chantunala da 3,9 milliuns francs per construir la halla d’unihoc.

Legenda: Visualisaziun da la halla d'unihoc. MAD

A la Ringstrasse planisescha la citad da Cuira da construir nov la scola ed ils indriz da sport. Ils custs totals muntian a bunamain 89 milliuns francs. Il credit per quai ha la populaziun approvà ils 13 zercladur 2021. Ina part da quel project è ina halla traidubla ed in'ulteriura halla da sport – ils custs èn tar 47,1 milliuns francs. Quella infrastructura duai vegnir nizzegiada, sper sport da scola, surtut per il sport dad unihoc. Las trais squadras da la NLA dal Grischun – Cuira Unihockey, Piranha Cuira ed Alligator Malans – hajan annunzià interess.