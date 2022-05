Quels dis sa raduna la scena da teater Svizra a Cuera per puspè celebrar il teater professiunal. Quest eveniment ha RTR prendì sco chaschun per mirar, co i va cun la scena da teater populara rumantscha.

Nus essan vegnids ensemen ed avain legì tras il toc da teater ed in'emna pli tard è il lockdown vegnì.

Dapi las restricziuns pervia da la pandemia il mars 2020 èsi marschà pauc tar las gruppas dal teater popular.

Las bleras uniuns han spetgà giu fin qua. Mo paucas gruppas èn gia stadas activas l'onn passà. Per pudair sa preschentar, han ellas stuì esser flexiblas ed innovativas. La gruppa da teater Schlarigna ha per exempel fatg in «Krimi-Dinner», ina cumedia cun ina tschaina en in'ustria. Cun questa innovaziun ha ella giu in fitg grond success, di la presidenta, reschissura ed autura, Sabina Cloesters.

Era l'uniun da teater Scuol ha fatg il meglier ord la situaziun. Ella ha schizunt integrà il coronavirus cun sgnoccas, mo senza numnar el.

Ch'ins ha pudì realisar insatge che mancava dapi dus onns. Jau crai che quai era pli impurtant ch'il fatg ch'ins gioga teater.

Hai dà en quels dus onns pli bleras uniuns da teater che han serrà la tenda per adina? Gliez na saja tenor Alfonso Moser, president dall'Uniun grischuna dal teater popular betg il cas. La situaziun sa mussia sco avant. Tuts sajan puspè vidlonder da planisar ils novs tocs e la nova sessiun da teater.

Jeu crai che nus avain surmuntà il temp da corona fitg bain.

Uschia prenda il teater popular schlantsch, suenter la stad vai puspè liber. Il gust da far teater è anc adina qua. Tut sa legra cura ch'i ha puspè num: scena libra!

