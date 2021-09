Il chantun Grischun vegn en avegnir probabel a stuair pajar dapli per trametter studentas e students en la Bassa. A partir da l’entschatta 2022, vala la nova cunvegna interchantunala davart las universitads. Quella prevesa tranter auter ch’ils rabats da migraziun vegnan abolids. La cunvegna tranter ils chantuns fixescha la summa d’indemnisaziun ch’in chantun sto pajar, sch’in student u ina studenta visita in’universitad en in auter chantun. Ils rabats da migraziun vegnan remplazzads entras in sistem sin basa dals custs.

Rabats da migraziun

Ils rabats da migraziun han fin qua sis chantuns survegnì: il Grischun, la Glarunna, il Giura, il Tessin, l'Uri ed il Vallais. Raschun era che bleras studentas e students na turnan betg en lur chantuns suenter il studi. Quest sistem na correspundia dentant betg pli al temp damai che prest tut ils chantuns nodian ozendi perditas. Plinavant vegn la nova cunvegna quintada sin basa dals custs effectivs.