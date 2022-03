Polluziun da glisch era in privel per animals

Ina gronda baselgia amez il vitg, tut illuminada. Tge ch’è fitg bel da guardar è ina sgarschur per ils utschels-mezmieur che han lur igniv en il clutger da la baselgia.

Sch’i ha in reflectur sin la cuchera lura perdan ils animals bler temp da chatscha u poi esser ch’ils animals dattan perfin si lur domicil.

Pervia da la polluziun da glisch han ils animals pli pauc temp dad ir a chatscha u bandunan schizunt il domicil. Tge che munta dal reminent ch'ils pigns che na pon anc betg sgular vegnan laschads enavos e crappan. Ma era sin la ruta da chatscha ha la polluziun in effect negativ, pertge quels animals èn fitg sensibels sin la glisch.

Ils utschels-mezmieur guntgeschan la glisch e ston far rutas pli lungas, quai dovra dapli energia ed els dattan uschia pli pauc latg als pitschens.

E vitiers èn els uschia era pli exponids a lur inimis, sco per exempel la tschuetta.

audio Polluziun è er problem per animals 03:23 min, Actualitad dals 02.03.2022. laschar ir. Durada: 03:23 minutas.

Tge che nus pudain far

Per l’ina duain ins be illuminar lieus ed edifizis sch'igl è propi necessari. Per l'autra cusseglia Miriam Lutz da betg illuminar la fatschada nua ch’ils utschels-mezmieur han la cuchera.

Cun las novas tecnologias, dettia era chazzolas che van enavos cun l’intensitad da la glisch sche nagin è d’enturn. E sch’ins illuminescha, lura il meglier cun ina glisch che fa glisch chauda, pia oransch e betg chazzolas cun glisch fraida, sco per exempel la colur blaua. Pertge la colur blaua tiria pli fitg ils animals che colur oranscha.