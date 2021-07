Dapi bunamain in onn partan dus incumbensads da prevenziun in pensum da 100% en l'uvestgieu da Cuira. La tematica è ina da las prioritads da l'uvestg Joseph Maria Bonnemain.

Realisar il concept da protecziun per «l’integritad mentala, spiertala e corporala dals umans en l‘uvestgieu da Cuira», quai è la lavur principala dals dus incumbensads da prevenziun Karin Iten e Stefan Loppacher. Dapi l'avust 2020, respectivamain october 2019, èn ils experts en uffizi per l’uvestgieu da Cuira.

La baselgia catolica ha fin avant curt gì l’impressiun ch’i bastia in studi da teologia ed in pèr scolaziuns teoreticas per pudair lavurar durant onns cun umans.

Tenor Stefan Loppacher dovri ina chapientscha per quant sensibel e pretensius ch’igl è da lavurar cun umans. Quai manegia era Karin Iten ed agiunta che la lavur da prevenziun cumenzia gia tar ils discurs da preschentaziun. Il persunal da cader stoppia vegnir scolà per pudair valitar meglier las qualitads da l’uman, empè da la pietad da novas collavuraturas e collavuraturs.

Impurtant è la capacitad da reflexiun e la madirezza da la persunalitad.

Plinavant saja d’eruir nua ch’i pudess dar situaziuns delicatas en l’uvestgieu, ed i duai fin la fin da l’onn dar in codex da cumportament che mintga collavuratura e collavuratur sto suttascriver.

Era in'eventuala intervenziun duai midar. In gremi independent che consista d’expertas ed experts duai valitar ed evitar situaziuns, nua che persunas da cader pudessan abusar lur pussanza per zuppar delicts.

Betg lavur da PR

L’offerta da demissiun da cardinal Reinhard Marx en Germania mussa, che la fatschada da la baselgia è anc adina donnegiada. Confruntà cun l’argument da lavur da PR a Cuira di Stefan Loppacher, senza spargnar cun giudicament, che la baselgia haja mussà in enorm cumportament sbaglià e ch’il pli impurtant saja uss da sa posiziunar da la vart da las victimas. Sch’ins fetschia quai a moda conscienta, lura saja quai il cuntrari da buna PR.

In’elavuraziun onesta dal passà è il cuntrari da buna PR.

Cun l’uvestg Joseph Maria Bonnemain han ils incumbensads da prevenziun in superiur che stat cun ses credo plainamain davos quella strategia. Tenor il chau da la diocesa da Cuira, na duai la reputaziun da l’instituziun betg esser impurtanta. «Homo est via ecclesiae» u cun auters pleds: La baselgia duai esser qua per l’uman e na viceversa.

In sguard sin il curs da vita da l’uvestg Bonnemain mussa, ch’il spiritual ha blera experientscha en la tematica. Durant 36 onns ha il teolog lavurà sco spiritual d’ospital e durant ils ultims 19 onns è el stà il secretari dal gremi professiunal en chaussa abus sexual en la baselgia catolica per la Conferenza dals uvestgs svizzers (SBK). Per la SBK ha el ussa surpiglià l’entir ressort d’abus.

Sin visita tar l'uvestg da Cuira

Glisch verda per in project da pilot

D’atun vul la SBK ensemen cun la Conferenza centrala catolic-romana da la Svizra preschentar in project da pilot. En in studi cun istorichers e scienziadas independentas duai vegnir analisà il temp da 1950 enfin oz. Impurtant saja d’eruir tge che saja capità, tge structuras che hajan pussibilità l’abus e tge ch’ins possia emprender or dal passà.

Igl è uschè grev per ina victima da vegnir public cun in cas d’abus.

Tenor l’uvestg da Cuira Joseph Maria Bonnemain saja in effect lateral dal project da pilot, che victimas da pli baud vegnan a s'annunziar. I possia numnadamain durar 30 fin 40 onns enfin che victimas fetschian quest pass, perquai ch’i saja enorm difficil per persunas pertutgadas da discurrer davart lur suffrientscha. Las consequenzas d’abus sajan gravantas per victimas e segnan savens lur vita fin a la fin.