Dumengia èsi malgrà blers nivels per part er sulegliv. Localmain, surtut en il Grischun dal Nord, e pli tard er en il Grischun Central, poi dar naiv. En las valladas dal sid resti grazia al favugn per gronda part sitg. Las temperaturas maximalas è tranter -4 grads en l’Engiadin’Ota e 4 grads en la regiun da Cuira.

Privel da lavinas considerabel en las Alps

En las Alps hai dà bler naiv ils ultims dis. Per la gronda part da las Alps Svizras dal Grischun fin il Vallais vala in privel da lavinas considerabel, stgalim 3. En parts dal Vallais valeva ier temporarmain schizunt in privel da lavinas grond, stgalim 4. Quai ha communitgà l’institut da naiv e lavinas a Tavau.

Legenda: mellen: moderà, oransch: considerabel. (stan: 5.12.2021, 17:00) SLF

Impediments sin via