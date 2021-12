Glisch verda per project da protecziun cunter crudada da crappa

La vischnanca d'Alvra po realisar il project per la protecziun encunter crudada da crappa sur il vitg da Surava. Il chantun sa participescha cun ina contribuziun da maximalmain var 1,62 milliuns francs als custs budgetads da var 1,96 milliuns francs.

Dus rempars e duas raits cunter crudada da crappa

Da la paraid-crap Crappa da Lauas sur Surava èn sa distatgads en il passà pliras giadas crappa e blocs. Per part era il material rudlà fin giu sin il trassé da la Viafier retica e la via chantunala ed aveva er cuntanschì las chasas en la part sura dal vitg. Per segirar il territori d'abitadi duai vegnir construì dus rempars en ina autezza da 4,2 meters sco er tras duas raits cunter crudada da crappa d'ina autezza da 5 meters.