Strategia d'energia 2050 e tschains d'aua - nua è il connex?

Kurt Bobst, il schef da la Repower, vesa la votaziun dals 21 da matg e la discussiun dals tschains d'aua sco dua pèra chalzers. Not Carl, represchentant da las vischnancas concessiunarias ed il minister d'energia Mario Cavigelli vesan quai tut auter. Per els è il connex fitg stretg.

Tenor Kurt Bobst vai tar la discussiun davart ils tschains d'aua per duas varts che han interess dal tuttafatg cuntraris. Ils ins veglian pajar uschè pauc sco pussaivel ed ils auters survegnir tant sco pussaivel. Qua saja simplamain d'anflar insanua in cumpromiss ed uschia na crai il schef da la Repower betg che la votaziun davat la strategia d'energia haja in'influenza. Per el è il crutsch dals tschains d'aua tar la fiera:

« L'energia idraulica sto render uschia ch'ins possia pajar ils tschains d'aua... e quai na vegn betg schlià sulettamain cun la strategia d'energia 2050. » Kurt Bobst

Tut auter vesa Not Carl la chaussa. Per el è il connex dals tschains d'aua e la votaziun davart la nova lescha d'energia fitg stretg. Not Carl è represchentant da las vischnancas concessiunarias, pia da quellas vischnancas che profiteschan dal tschains d'aua. Tenor el pudess la strategia d'energia 2050 evitar ch'i giaja tuttenina uschè mal cun tscherts concerns d'energia ch'els stuessan deponer la bilantscha.

« Il cas il pli mal fiss sche quels [concerns d'energia] stuessan annunziar il concurs... quai fiss per il tema dals tschains d'aua ina catastrofa fatga. » Not Carl

La gronda part dals concerns d'energia tutgan numnadamain als chantuns da la bassa. E sch'i giaja mal cun els lura na chatt'ins tenor Not Carl mai pli ina maioritad en il parlament che ha la finala da decider davart ils tschains d'aua.

Sustegn survegn Not Carl in tant lunsch dal minister d'energia, cusseglier guvernativ Mario Cavigelli. El na vesa betg in connex direct tranter la votaziun davart la nova lescha d'energia ma in indirect. Tenor Mario Cavigelli saja er da procurar per bunas cundiziuns per ils concerns d'energia. Sch'ins possia crear in model da fatschenta per la forza idraulica, lura sajan quellas er ablas da pajar ils tschains d'aua.

« In na fiss natiralmain ina terrada d'enorma impurtanza perquai che lura cumenzan tut quels plazzals nua ch'ins ha lavurà fin uss tar nulla ed il plazzal dal tschains d'aua fiss ord vista federala be pli in plazzal lateral. » Mario Cavigelli

