Damain sustegn per lescha d'energia federala

Er la segunda retschertga da l'institut gfs.bern mussa ina tendenza da «gea» a l'iniziativa: 56% da las persunas cun dretg da votar en Svizra schessan il mument «gea». La tendenza è dentant vegnida in zic pli flaivla pervi da la campagna «na» dals adversaris.

Sch'i fiss vegnì votà ils 29 d’avrigl 2017 davart la lescha d'energia avessan 56% dals dumandads ditg «gea» u «plitost gea». 37% avessan ditg «na». 10% n'èn anc betg sa decis tge votar.

Ina clera maioritad avess pia sustegnì l’emprima part da la strategia d’energia dal Cussegl federal. La pluralitad da las persunas che han prendì part a la retschertga quinta, che la lescha vegnia acceptada. La participaziun fiss stada tar 45%.

Cumpareglià cun l’emprima retschertga l’entschatta d’avrigl 2017 è il consentiment per la lescha d’energia sa reducì per 5%, fertant che la refusaziun è creschida per 7%. Er sch'ella è sa reducida han ils aderents da l’iniziativa pudì salvar lur avantatg fin en la fasa finala da la campagna da votaziun.

Tgi di «gea» – tgi di «na»?

Per in «gea» a questa lescha èn surtut aderents da la Partida socialdemocratica (PS) e da la Partida ecologica svizra (PES). L’abandun da l’energia nucleara è per omaduas partidas in punct central da lur program da partida.

Er la maioritad da la Partida cristiandemocratica (PCD) è per l’iniziativa. La PCD è per sortir da l’energia atomara a media vista. Ultra da quai ha sia cussegliera federala Doris Leuthard creà cun la midada sin il sectur da l’energia las premissas persuenter.

Tenor l’ultima retschertga èn ils commembers da tut las trais partidas s’exprimids anc pli fitg per l’iniziativa ch’anc avant in mais. Qua na datti nagin trend general cunter l’iniziativa.

Midada da trend tar la PLD

Auter vesa quai or tar ils commembers da la Partida liberaldemocratica (PLD) e tar persunas senza partida: Els èn bain vinavant per l’iniziativa, ma betg pli uschè cleramain sco anc l’avrigl. La campagna cunter l’iniziativa ha qua mussà in effect.

Lur «na» a l’iniziativa han surtut ils aderents da la Partida populara (PPS) rinforzà. La PPS aveva er lantschà il referendum cunter la lescha d'energia.

Ils arguments pli populars PRO ...

Il messadi il pli popular per la lescha d’energia è quel da las plazzas da lavur empermettentas che possian vegnir stgaffidas grazia ad energias regenerablas.

Per ina maioritad èsi en pli da nizzegiar energias regenerablas indigenas enstagl dad importar da l’exteriur energia nucleara u da charvun.

Il messadi ch’energias regenerablas pon remplazzar energia nucleara polarisescha entant vinavant.

... e CONTRA

Il messadi il pli popular cunter la lescha è vinavant quel da la birocrazia che resultia pervi da regulaziuns e prescripziuns.

Er custs supplementars fan quitads ad ina maioritad. Quests quitads èn la raschun la pli effectiva cunter la lescha d’energia.

Facit

Tenor l’institut da perscrutaziun gfs.bern datti vinavant ina clera tendenza «gea» a la lescha d’energia – er sche quella è sa reducida entaifer las davosas emnas. Sco quai che Claude Longchamp da l’institut aveva prognostitgà l’avrigl, è la cumpart dal «gea» sa reducida en il decurs da la campagna.

Il suveran svizzer decida ils 21 da matg 2017 davart la lescha d'energia.

