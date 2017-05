Strategia d'energia 2050 – la Repower profitescha

Sco ils gronds concerns d'energia stat er la Repower, il concern da forza idraulica, davos la nova lescha d'energia. Quai malgrà ch'il sustegn finanzial direct per la forza idraulica fiss plitost pitschen cumpareglià cun las autras energias regenerablas.

Per Kurt Bobst, il schef da la Repower, datti trais arguments per sustegnair la nova lescha d'energia:

La lescha renconuschia l'impurtanza da la forza idraulica,

ella empermettia tscherts sustegns finanzials per la forza idraulica

ed il sistem da subvenziuns sco el existia oz haja in fin.

Kurt Bobst è pia d'ina vart per sustegn finanzial per la forza idraulica, da l'autra vart dentant er cunter il sistem da subvenziuns existent cun la schinumnada KEV, l'indemnisaziun per cuvrir ils custs da la furniziun d'electricitad. El declera quai uschia:

« Jau crai ch'ins sto definir politicamain co ch'ins vul puspè far funcziunar il martgà che nus n'avain actualmain betg e fin là èsi impurtant ed endretg ch'ins sustegn er la forza idraulica... » Kurt Bobst

schef da la Repower

Suenter saja dentant almain uschè impurtant da puspè turnar tar in sistem da martgà. Pertgè el saja persvadì che signals d'investiziun vegnan lura mess gist, cura ch'ins laschia giugar il martgà. Gist quest svilup d'in martgà subvenziunà ad in martgà pli liber è tenor Kurt Bobst pussaivel cun la strategia d'energia 2050.

Plinavant purtass la nova lescha ina basa legala segira per ils concerns d'energia. Uschia savessan quels vid tge s'orientar per l'avegnir. La Repower sezza ha tenor Kurt Bobst gia orientà sia strategia a la nova lescha.

Nagin effect positiv per projects ch'èn en truclet

In gea a la nova lescha n'avess tenor il CEO da la Repower dentant betg propi in effect positiv sin projects gronds ch'èn gia dapi onns en truclet pervi da mancanza da daners. Tar la Repower fiss quai p. ex. la gronda ovra d'accumulaziun a pumpa al Lago Bianco. In sustegn direct per tals projects na saja betg previs en la nova lescha. Uschia pon quels tenor Kurt Bobs be vegnir realisads sch'ils impuls per ina tala investiziun vegnian dal martgà. E da quai sajan ins il mument anc lunsch davent.

Tut en tut mira il schef da la Repower dentant optimistic en l'avegnir da la forza idraulica. Quella saja numnadamain la pli raschunaivla tecnologia e vegnia a sa far valair uschè svelt ch'il martgà funcziunia. E per cuntanscher quai saja la nova lescha d'energia in pass en la dretga direcziun.

