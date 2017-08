Ina soluziun – almain per il mument

La refurma da renta duai gidar da salvar e stabilisar la refurma da renta èn ils promoturs persvadi.

Davart la refurma d’AVS vegn votà ils 24 da settember da quest on. Per che quella refurma vegnia realisada dovri duas giadas gea da la populaziun svizra. Ina giada per acceptar il nov sistem da rentas. Il segund lura per augmentar la taxa sin pli valur per 0.3%.

Ils promoturs han preschentà lur arguments pertge ch’els crajan vi da quest sistem. Uschia saja la soluziun cun l’augment da la taxa sin pli valur in cumpromiss fair che pertutgia tut las gruppas socialas sco era giuven e vegl. Mintgin paja sia contribuziun per il bainstar da la Svizra. In ulteriur argument saja che quest emprim pass saja ina soluziun che funcziunia segir ina giada a curta vista. En 15-20 onns sappian ins lura far las adattaziuns necessarias, tut tenor ils desideris ch’ins ha lura.

