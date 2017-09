Landquart di gea a la halla traidubla

Ils da Landquart din cun 54,1% gea a la halla traidubla ch'è vegnida favurisada da la suprastanza communala da Landquart.

Sin maisa eran dus projects. Dad ina vart il project halla traidubla ch'è vegnida favurisà da la suprastanza communala da Landquart, e da l’auter maun il project Riedpark ch'è vegnì promovì d’ina gruppa d’interess.

Halla traidubla

La halla traidubla vegn a custar la vischnanca 15 milliuns francs. La vischnanca è silsuenter dentant per 100% possessura. I sa tracta d’ina halla gronda, cun paraids mobilas ch'ins po dentant parter en trais hallas.

Situaziun da partenza

L’infrastructura da la halla da gimnastica a Landquart è veglia e na basta betg pli per las pretaisas da la scola e d'uniuns sportivas. Plinavant ha era «Swiss unihockey» signalisà interess da sviluppar a Landquart in center da prestaziun d’unihockey per la Svizra orientala. Sinaquai ha la vischnanca laschà sviluppar il project Riedpark.

Avant in onn ha la suprastanza dentant decidì da metter ad acta quest project. Motiv: memia char, memia cumplitgà, ed i giaja memia ditg enfin ch’ins possia finalmain realisar el. La vischnanca ha silsuenter preschentà in nov project cun sulet ina halla da gimnastica traidubla. Quai n'ha ina gruppa d’interess dentant betg acceptà, ed els han cuntanschì ch'il suveran da Landquart sto decider tge ch’el vul. Ed ils da Landquart han ussa sa decidì per la halla traidubla.

RR novitads 11:00