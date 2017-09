Berset vul uss integrar tuts per analisas extendidas

Tenor Alain Berset dovri ussa la collavuraziun da tuts per analisar il resultat da la refurma da rentas 2020.

Alain Berset vesa il resultat da la refurma da rentas a moda objectiva. Sco proxim saja da far vegnir tut ils acturs vid maisa ed interpretar il resultat. La refurma da rentas saja ina fitg gronda sfida per la Svizra. Ins stoppia adina esser cunscient ch'il pievel en ina democrazia directa po er dir na ad ina proposta dal Cussegl federal e dal parlament.

« Jau rest motivà. » Alain Berset

Minister da l'intern

Be suenter ina analisa extendida possia vegnir evaluà sch'i rendia da votar davart singulas fatschentas da la refurma da rentas 2020.

A partir dal 2030 vegni grev da mantegnair las rentas

I saja urgent da chattar ina schliaziun per la refurma da rentas, di Berset da la conferenza da medias. Ed i dovria temp per chattar ina buna schliaziun. Ma in plan da temp na dettia anc betg. Sch'i na saja betg pussibel da chattar ina schliaziun, vegnia grev da pajar ora las rentas a partir dal 2030, uschia il minister da l'intern.

«In che s'engascha cun passiun»

Avant la votaziun è Berset s'engaschà fitg ferm per la refurma, tranter auter era en medias socialas. Sin la dumonda sche quai saja stà memia bler ha el respundì:

« Il parlament ha lura elegì in nov Cusseglier federal – mai. In che s'engascha cun passiun. Igl è ina gronda sfida per noss pajais ed i dovra urgentamain ina schliaziun, perquai èsi stà uschè impurtant da s'engaschar uschè ferm sco pussaivel. » Alain Berset

Minister da l'intern

RR novitads 17:00