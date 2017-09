Ils aderents spetgan ussa projects dals adversaris

Ch'i dovra ina refurma da rentas, qua èn tut las partidas perina. Ma la refurma da rentas 2020 n'ha il pievel betg vulì. Martin Candinas da la PCD è trumpà. Heinz Brand è leds ch'ella è ida da l'aua giu.

I dovra ina refurma. Qua èn tuttas partidas dal medem avis. Martin Candinas (PCD) è fitg trumpà dal resultat da la votaziun davart la refurma da rentas. Ma il pievel haja decidì e quai saja d'acceptar. A partir da damaun hajan els il pensum da chattar ina nova refurma. Candinas spetga ussa dals adversaris da la refurma ch'i sajan pronts da sa gidar per chattar in propi bun cumpromiss svizzer.

Heinz Brand (PPS) da la PPS è levgià che la refurma è ida da l'aua giu. Il resultat cler en Grischun mussia quant gronda che la disfidanza en la refurma da rentas 2020 saja stada. La PPS è da l'avis ch'il suveran svizzer veglia ina schliaziun durabla per segirar las rentas, senza far crescher ils daivets tar la proxima generaziun.

Ils aderents spetgan schliaziuns dals adversaris

La PCD svizra scriva che la balla saja ussa enta maun tar ils adversaris da la refurma da rentas. Els stoppian ussa vegnir cun in nov project. La situaziun saja acuta. La PCD n'acceptia nagin project da votaziun che bajegia giu las prestaziuns. Il pievel saja gia pliras giadas s'exprimì cunter ina tala refurma.

La «coaliziun grischuna per ina renta segira» deplorescha il na tar la refurma da rentas 2020. I giaschia uss en ils mauns da las partidas che han gudagnà la votaziun, da vegnir cun novas propostas per in project. Cler saja ch'il nivel da las rentas stoppia er en in nov project restar stabil, las prestaziuns stoppian vegnir finanziadas a moda solida e solidarica e stoppian cuntentar ils basegns da la societad. Da bajegiar giu prestaziuns ed il medem mument auzar la vegliadetgna da rentas, na funcziunia betg.

Er il comité burgais per in «gea» a la refurma da rentas deplorescha la decisiun. Ina nova refurma saja urgentamain necessaria per spendrar las rentas. I na dettia anc adina nagina resposta sin las sfidas ch'il svilup demografic chaschuna.

Co vinavant?

Sur tut crititgà ha la PPS l'augment da 70 francs il mais per persunas che fissan ids da nov en pensiun. Ella sa mettia en ch'ils puncts betg dispitaivels da la refurma, sco p. ex. la vegliadetgna da rentas da 65 tar las dunnas u l'augment da la taglia sin la plivalur da 0,3%, vegnian suttamess immediatamain al parlament per pudair votar davart ils puncts singuls.

En in segund pass saja era d'examinar seriusamain sch'i fetschia senn da scursanir las prestaziuns da l'AVS. La PCD svizra perencunter ch'ella saja strictamain cunter scursanir las prestaziuns.

RR novitads 15:00