«Jau na vegn betg tranter mazza è martè»

Cumbatter sco president da Gastro Grischun la refurma da rentas 2020, cunter la recumandaziun da l’atgna partida, na munta per il deputà en il Cussegl grond, Franz Sepp Caluori (PCD) insumma betg da vegnir tranter mazza e martè. En ina partida sco la PCD stoppia quai avair plaz.

Franz Sepp Caluori vesa sasez en emprima lingia sco patrun. E perquai n'è el era betg adina perina cun la plipart da sia partida, cura ch’i va per chaussas che pertutgan ils patruns. «Quai che na vul dentant betg dir, che jau ma sent ussa en la fallada partida», dat il gastronom d’entellir. «Anzi, jau ma sent vinavant fitg bain tar ils cristiandemocrats», e quai malgrà che sia opiniun na correspundia forsa betg adina a quella da la maioritad da la Partida cristiandemocratica.

I va per la chaussa

Ch'el cumbattia ussa sco president da Gastro Grischun en il comité naziunal cunter la refurma da rentas 2020, ed uschia era cunter l’atgna partida haja mo da far cun la chaussa, manegia il deputà en il Cussegl grond che vesa sasez sco in che fa politica pragmatica. «Ed en quella chaussa sun jau ussa sco president d’ina federaziun da patruns, da la Gastro Grischun, da la vart dal comité cunter la refurma.»

En ina partida sco la PCD stoppia quai bain era avair plaz da pudair far politica pragmatica, era sche quella n’è betg sin la lingia da la partida, è el da l'avis. Franz Sepp Caluori, na sa senta en mintga cas da vegnir tranter mazza e martè.

Bain stuì udir in u l’auter commentari

Critica per s'engaschar cunter la refurma hai dentant tuttina dà. Cunzunt a la sesida da fracziun, sco el sa regorda cura ch’ina da sias brevs da lecturs era vegnida publitgada en las gasettas. Tge critica e commentaris ch'el ha tut stuì udir, n’ha el betg vulì tradir. Sa sentì persul na sa senta el en mintga cas betg: «Uschia han a la radunanza da delegads da la PCD tuttina 17 votà cunter la refurma», di el cun in lev rir ironic.

Cumbat per dapli gistadad

Raschuns daco ch’il deputà da la PCD e president da la Gastro Grischun, Franz Sepp Caluori, cumbatta la refurma da rentas 2020, datti bleras, sco el di. En emprima lingia veglia el dentant procurar ch'i dettia cun in na ils 24 da settember, bainprest ina nova, ed en ses egls er pli gista refurma da rentas.

