Pro e Contra - Segirezza alimentara

In nov artitgel en la Constituziun duai stgaffir las premissas per che la segirezza alimentara possia era vegnir garantida a lunga vista.

Circa 2/3 da tut las victualias che vegnan consumadas en Svizra vegnan era producidas en Svizra. 1/3 stuain nus importar. Il nov artitgel davart la segirezza alimentara vul stabilisar questa quota, malgrà che la populaziun crescha en Svizra. Quai cun francar en la Constituziun plirs puncts:

Segirar e garantir il terren cultivabel,

promover la producziun indigena che s'orientescha als basegns dal martgà,

mantegnair e promover bunas relaziuns commerzialas cun l'exteriur e

schanegiar las resursas e prevegnir al sfarlattim da victualias.

Nagut revoluziunar. En la Constituziun èn gia da chattar sumegliantas finamiras. En la debatta en il parlament federal è perquai vegnì accentuà pliras giadas, ch'in gea a quai artitgel nov vegnia a midar pauc vid la politica agrara actuala.

Artitgel nunnecessari

Pia in artitgel senz'effect? «Sch’ins vul scriver en la Constituziun in artitgel senza effect lura pudain nus era gist dir na a quel!». Da quest'opiniun è il cusseglier naziunal liberaldemocrat Christian Wasserfallen – in dals paucs parlamentaris che vesan l'artitgel plitost critic. Quai che stettia en la Constituziun haja adina in'influenza sin la politica e las leschas. E quai che saja definì en l’artitgel nov na saja betg nagut, sco per exempel la garanzia dal terren cultivabel. «Quai dat lura era via libra a l’administraziun ed als uffizis federals dad intervegnir cun leschas ed ordinaziuns en tut ils secturs da la segirezza alimentara. Quai n’è segir betg bun.»

Effect a lunga vista

Ch'i na sa tractia qua betg simplamain da politica da simbol, conferma il cusseglier naziunal Duri Campell da la PBD – in adherent da l’artitgel nov. «Quai n’è betg in’iniziativa che procura per grondas undas. Mo igl è blers pitschens puncts ch’ins vul meglierar a lunga vista.» Sco exempel numna el il guaud. «En la Constituziun è fixà che tut quai che capita en il guaud, saja da remetter. E nus savain tuts ch’il guaud crescha en Svizra. Mo tuttina ha el anc adina questa segirezza.» Tenor Campell duvrassi qua ina midada en favur dal terren cultivabel. L’artitgel davart la segirezza alimentara pudessi qua dar schlantsch spera el.