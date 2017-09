Segirezza alimentara – Sustegn da l'Uniun purila grischuna

Tut las partidas sustegnan l'iniziativa che prevesa da francar la segirezza alimentara en la constituziun.

Il comité grischun è sa preschentà oz cun ils arguments.

La segirezza alimentara na sa chapeschia betg da sasez per la Svizra, è vegnì purtà sco argument. Il fatg che la quota saja crudada l’onn 2016 sut 50% suttastritga la necessitad ed il intent da l‘iniziativa èn ils aderents persvas.

Per il comité pro ed en spezial per l'Uniun purila grischuna èsi impurtant da mantegnair terren agricul e che quel na stoppia betg far plaz a surfabricaziuns u al guaud. Impurtant saja er da prender serius ils giavischs dals consuments che vulessan aliments producids ecologicamain e ch'ins bitta betg davent vivonda.

Cun in artitgel en la constituziun savess la muntada e la necessitad vegnir francada, uschia ils aderents grischuns.

