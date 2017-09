Uss vuli soluziuns e betg mo empermischuns

Cler che la refurma da las rentas 2020 n’era ina soluziun perfetga. Cler ch’i na fiss stà ideal sche las dunnas vessan stuì lavurar fin a 65 e cler ch’i na fiss betg stà flot sch’ils giuvens vessan stuì pajar dapli. Però fatg è che gratuit na datti halt nagina renta.

Per la refurma avessi duvrà ina gronda purziun solidaritad da mintgina e mintgin: In cumpromiss è e resta in cumpromiss.

Ed ussa, co enavant?

Il sistem da nossas rentas resta il medem. Ma ils problems vegnan adina pli gronds: I dat adina pli blers vegls ch'incasseschan ed adina pli paucs giuvens che finanzieschan – las cassas sa svidan vinavant.

Star airi n’è nagina opziun. Da quai èn era ils adversaris da la refurma conscients. Tant pli impurtant èsi uss, ch’ils adversaris da la refurma vegnan cun soluziuns concretas e quai subito, entant ch’ins po anc reagir. Però tant meglier sche la proxima refurma porta soluziuns durablas e rentas pon vegnir garantidas – ina soluziun nua che giuven e vegl profiteschan.

« Jau deploresch la decisiun dad oz. »

Ma n'è quai betg il medem parlament che duai chattar soluziuns, il medem parlament che ha discutà e debattà sur da nossas rentas e calculà tras in’opziun suenter l’autra per chattar in cumpromiss?

Jau deploresch la decisiun dad oz: La refurma fiss stada in emprim pass per emplenir las cassas da las rentas, in emprim pass per garantir a las proximas generaziuns che van en pensiun ina renta ed in emprim pass per ch’ils giuvens pon insumma anc sperar sin ina renta.

Perquai mes appel als adversaris: Uss èsi temp ed ura da preschentar soluziuns e betg be far empermischuns.