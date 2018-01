L’iniziativa «No Billag» è omnipreschenta. En la televisiun, vi da la maisa radunda, en il radio ed en las gasettas. Temp per prender sut la marella in u l’auter chavazzin ch’ins auda e legia di per di.

Billag

Dapi l’onn 1998 incassescha la Billag SA la taxa da recepziun per radio e televisiun. Quai dastga ella dentant mo anc far enfin il schaner 2019, suenter surpiglia la Serafe SA. La Billag SA n’è betg gest populara tar la populaziun svizra. Ella ha il num d’esser ina fatschenta da raffaders. L’incumbensa da la Billag SA n’è dentant betg simpla.

RTVG (lescha da radio e televisiun)

Igl è stà in vair crimi da votaziun. 50,08 pertschient da la populaziun svizra ha detg GIE a la nova lescha da radio e televisiun. Mo 3’700 vuschs han decidì. La gronda midada è che tuts ston pajar taxas per radio e televisiun, e betg sco fin ussa mo quels che possedan in radio e/u ina televisiun. Las singulas chasadas pajan uss pli pauc taxas, enstagl da passa 450 francs mo pli 400 francs. Ils critichers manegian dentant, che quai na saja betg fair da far pajar tuts.

Concessiun

La SRG è dad ina vart independenta, da l’autra vart sto ella sa tegnair vi da la lescha da radio e televisiun sco era vi da la concessiun ch’il cussegl federal dat. Mo uschia survegn ella ils daners da la taxa da radio e televisiun. In punct impurtant è ch’i stoppia dar purschidas sumegliantas en las trais grondas regiuns linguisticas ed ina purschida adattada per la svizra rumantscha. L’onn 2019 datti ina nova concessiun, quella pretenda che la SRG sa differenzieschia pli fitg dals privats e ch’ella focuseschia pli fitg sin las novitads.

Service public

Tuts discurran dal “service public”, ma betg tuts manegian il medem. Il stadi procura per in servetsch public, tar il tren, tar l’electricitad, tar il telefon, tar la posta ed era tar il radio e la televisiun. La SRG surpiglia da far emissiuns che adempleschan pretensiuns ch’ils privats na vulan betg u na san betg far. Critichers dian, che la SRG avessia da far mo politica, cultura, furmaziun, scienza e temas per las regiuns. Sport, divertiment, films e serias na tutgian betg tar il service public.

SRG SSR

La SRG SSR saja in emettur da stadi, dian ils critichers. Quai n’è dentant betg correct. La SRG SSR è in’uniun da dretg privat, al stadi na tutga betg in sola sulet microfon. Entschavì ha tut cun zambregiaders e radiofonists da hobi. Ils prims emetturs da radio publics èn stai radios da plazzas aviaticas. Oz vegn la SRG SSR manada d’in directur general, Gilles Marchand, cun 5 unitads d’interpresa, tranter auter RTR, e radund 5’000 plazzas cumplainas.

RTR

Emprimas emissiuns rumantschas èn vegnidas emessas avant ch’i deva insumma la SRG SSR. In pass impurtant per ch’i sappia dar in radio rumantsch è stà la renconuschientscha dal rumantsch sco 4. linguatg naziunal svizzer, l’onn 1938. Suenter hai dà intginas emissiuns al radio svizzer. 1967 è vegnida stgaffida la “Canorta Radio Rumantsch” a Cuira, las contribuziun rumantschas vegnivan producidas ed emessas a Cuira. L’emprima contribuziun da la televisiun rumantscha è vegnida emessa igl onn 1963 per commemorar l’anniversari da 25 onns rumantsch sco 4. linguatg naziunal svizzer. Oz vegn producì passa 8’700 uras radio e 105 uras televisiun ad onn. Las expensas da gestiun èn 25,5 milliuns, quai è 1,5 pertschient dal preventiv da la SRG SSR.

