Il resultat cler mussia, ch'il engaschi cunter quest'iniziativa «radicala ed en plirs aspects absurda» haja sa rendì, commentescha Andy Kollegger, il president da l'Uniun chantunala da musica dal Grischun e organisatur da la manifestaziun da cultura «NA a No Billag» per las medias. El saja tant cuntent sco er surlevgià dal resultat da la votaziun.

Da refusar l'iniziativa garanteschia betg l'ultim l'existenza da RTR sco «pitga impurtanta per la preschientscha, la derasaziun ed il mantegniment» dal rumantsch, fa a savair la Lia en ina communicaziun a las medias.

«In di legraivel per il Grischun» titulescha la Lia Rumantscha e prenda «enconuschientschas cun plaschair» da la decisiun clera en Grischun. Il resultat valiteschia ella surtut sco «expressiun da solidaritad tranter las regiuns linguisticas».

Or da Telesguard dals 04.03.2018.

Cun reacziuns da Jan Koch (aderent da l'iniziativa No Billag), Stefan Engler (adversari da l'iniziativa No Billag), Ladina Heimgartner (directura da RTR) e Hanspeter Leubrument (editur da la Somedia).

Commentari da Flavio Bundi: In Na a l’individualissem – in Gea a la cuminanza

La fin finala èsi in fitg cler resultat. Suenter in cumbat da votaziun lung e stentus e per part era fitg emoziunal èn las votantas ed ils votants s’exprimì en favur da medias independentas en Svizra.

Per il schefredactur da RTR, Flavio Bundi è tranter auter er il cler na grischun in segn ed in'obligaziun per mantegnair ina ferma plazza da medias en il chantun triling.