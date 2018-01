2018/03/04 - Clera maioritad schess «na» a la No Billag

Avessan ils Svizzers gia gì da decider ils 12 da schaner davart ils projects da votaziun dals 4 da mars, vessi dà in cler «na» a l’iniziativa No Billag ed in cler «gea» al «nov urden da finanzas 2021». Quai resulta da l'emprim barometer da l’institut gfs.berna en incumbensa da la SRG SSR.