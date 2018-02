Els èn omadus en la suprastanza da la PLD giuvna dal Grischun: Raphaela Holliger è co-presidenta e Gian Donatsch è vice-president. Cura ch'i va per l'inziativa No Billag n'han els insumma betg il fain sin il medem ladritsch.

Taxas da radio e televisiun sajan antiquadas, argumentescha il giuven da 19 onns da Malans. Gian Donatsch pledescha per la fiera libra.

Senza in monopol da la SRG SSR datti plaz per ideas innovativas e creativas sin la fiera da medias.

Ina schliaziun speziala propona el per programs da radio e televisiun en linguas minoritaras, sco per exempel per rumantsch. Qua stoppia esser pussaivel da survegnir in sustegn finanzial - dentant betg tant sco actualmain.

Gist quai saja il privel, tegna Raphaela Holliger cunter: L'iniziativa No Billag pericliteschia rapports da radio e televisiun ord las differentas valladas grischunas.

Igl è impurtant ch'i vegnia vinavant rapportà da l'Engiadina e dal Puschlav - e zuar betg per tudestg mabain per rumantsch e talian.

La giuvna da 28 onns da Farschno fa plinavant attent ch'in program objectiv ed en quatter linguas, sco quai che la SRG SSR porschia, haja ses pretsch.

L'iniziativa No Billag, che vul abolir las taxas da radio e televisiun, va ils 4 da mars en votaziun.

RR actualitad 07:00