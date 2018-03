Ils votants e las votantas da Claustra han refusà cun 76,53% l'iniziativa che preveseva che la vischnanca avess da gestiunar il in runal da skis al lieu d'origin dal runal da Heid a Claustra Plaz.

L'inziativa era vegnida inoltrada l'october da l'onn passà cun 159 suttascripziuns – mo 9 dapli che necessari. Cura che l'iniziativa era vegnida inoltrada, era quest runal però gia demontà. Il runal ch'era en il possess da la scola da skis da Claustra n'aveva ils ultims onns betg pli rendì causa la mancanza da naiv. Dapi quest enviern è il runal en funcziun sin il territori da skis da Madrisa. In nov runal avess per consequenza stuì vegnir bajegià e finanzià da la vischnanca da Claustra. Pervi da la mancanza da naiv avessi ultra da quai duvrà in cundriz d'ennevar.

Gea a la revisiun totala da l'urden d'alp e pastgira

Ultra da quai ha il suveran da Claustra approvà la revisiun da l'urden d'alp e pastgira cleramain. Quai cun 80,88%. A questa votaziun èn 51,80% da las persunas cun dretg da votar sa participadas.

