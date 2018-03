Il suveran da Landquart approvescha in credit da 4,5 milliuns francs per la sanaziun da la chasa da scola ad Igis.

Ils votants e las votantas da Landquart han approvà cun 77% in credit da 4,5 milliuns francs per sanar la chasa da la scola veglia dad Igis. Il bajetg ch'è vegnì construì ils onns 1912/13, vala tenor la Tgira da monuments dal Grischun sco degna da mantegnair. Ils ultims onns è mo il necessari vegnì renovà. Cun il credit pon ins ussa far ina renovaziun cumplessiva che cumpiglia la statica, la sanaziun energetica, la protecziun dal fieu e l'access senza barriera et cetera.

Dapli transparenza a Landquart

En pli ha il suveran da Landquart ditg cun 78,92% gea al principi da transparenza: Quai cun 1'535 cunter 410 vuschs. Il principi da transparenza n'aveva betg procura per discussiuns avant la votaziun: Tuttas partidas localas (PBD, PCD, PLD, PS e PPS) avevan sustegnì la moziun correspundenta dad Andreas Thöny da la PS.

Tge è il principi da transparenza?

Mintga persuna che vul prender invista en documents uffizials, duai savair far quai, sch'el ni ella fa ina dumonda a scrit. Excepziuns èn però pussaivlas, sche la sfera privata d'ina persuna vegn tangada.

En il Grischun vala il principi da transparenza dapi il november 2016. La lescha chantunala lascha dentant avert a las vischnancas, sch'ellas vulan introducir il principi da transparenza sin livel communal. Decidì per dapli transparenza han er gia las vischnancas da Cuira e Domat.

