Il suveran ha ditg GEA a la missiva cun 184 encunter 25 vuschs ils 4 da mars. La radunanza communala dals 31 da schaner 2018 aveva gia recumandà in gea per la votaziun a l’urna. Cun quai po S-chanf profitar directamain d'energia favuraivla.

Il nov concept da forza electrica 2020 per la vischnanca da S-chanf cuntegna sper las singulas fasas dal provediment da forz’electrica er ina tabella dals custs per la vischnanca. Las investiziuns da 6 milliuns francs èn partidas si sin ils onns 2018 fin 2024.

Avantatgs per S-chanf

L’attatg da la forza electrica da S-chanf vain tatgada vi da la lingia da colliaziun da las Ovras electricas d’Engiadina (OEE). En quel connex surpiglia uss nov la vischnanca la rait da la Repower. Quel midament s’haja dà cun il fabricat da la lingia da la Swissgrid da Pradella fin a La Punt Chamues-ch

Investiziun che cunvegn

Cun la realisaziun dal concept 2020 sa sbassan ils custs da la forz’electrica per mintga singul abitant per in terz e quai a partir da l’onn 2021, scriva la vischnanca da S-chanf en sia missiva.

Ultra da quai han ils votants da S-chanf er approvà la revisiun parziala da la constituziun communala cun 168 encunter 32 vuschs.