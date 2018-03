Votaziuns communalas - Scuol: Las uras da parcar restan

Il suveran da Scuol refusa per pauc l'iniziativa «Dapli per cumprar – damain per parcar»: L'iniziativa vegn sbittada cun 883:655. Approvada vegn percunter la cuntraproposta da la suprastanza – cun 873:570. Uschia realisescha Scuol in concept da parcar differenzià.