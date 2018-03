Votaziuns federalas - Ina ferma legitimaziun democratica per la SSR SRG

Il cler Na a l'iniziativa No Billag ha consolidà la legitimaziun dal service public, uschia il president dal cussegl d'administraziun da la SSR SRG, Jean-Michel Cina, tar in'orientaziun da las medias. Dentant saja ils 4 da mars in punct d'inversiun per la SSR SRG.