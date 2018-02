Simonetta Sommaruga ha fatg attent la sonda suentermezdi a Cuira sin las consequenzas da l'iniziativa No Billag. Quella saja in privel per la democrazia, ha ditg la ministra da giustia sin l'Alexanderplatz a la manifestaziun publica cunter l'iniziativa. NO Billag muntia betg mo «NO SRG» mabain er NO solidaritad, uschia Sommaruga. Ella è stada l'oratura principala da la manifestaziun organisada da represchentants da la cultura grischuna.

Tranter las numerusas producziuns culturalas han differents pledaders da la cultura, dal turissem e da la politica argumentà cunter l’iniziativa ed exprimì che quella saja ina attatga sin il servetsch public e cun quai er cunter la lavur culturala en Svizra.

Maletg 1 / 11 Legenda: A las 10.00 ha la manifestaziun entschavì cun in public survesaivel. RTR/ Angela Hendry Maletg 2 / 11 Legenda: Il public vegn beneventà en trais linguatgs. Tudestg, rumantsch e talian, qua discurra la presidenta dals cineasts rumantschs Susanna Fanzun. RTR/ Angela Hendry Maletg 3 / 11 Legenda: Andy Kollegger, president da l'uniun chantunala da musica dal Grischun ed in dals organisaturs da la manifestaziun. RTR/ Angela Hendry Maletg 4 / 11 Legenda: In chantun per la glieud che less laschar ora il frust ch'els han cun il radio e la televisiun. Tenor il motto laschar ora il frust qua, e betg tar la votaziun. RTR/ Angela Hendry Maletg 5 / 11 Legenda: In dals punct culminants è stà il pled da la cussegliera federala Simonetta Sommaruga. RTR/ Angela Hendry Maletg 6 / 11 Legenda: La cussegliera federala Simonetta Sommaruga è anc stada a disposiziun per far selfies cun il public. RTR/ Angela Hendry Maletg 7 / 11 Legenda: In vast public ha gì interess vi da la manifestaziun, giuven e vegl, rumantschs, tudestgs, talians, persunas da la politica, da la cultura ed interessai. RTR/ Angela Hendry Maletg 8 / 11 Legenda: Mario Pacchioli è era stà da la partida. RTR/ Angela Hendry Maletg 9 / 11 Legenda: Era giasts d'ordaifer il chantun èn stads da la partida, sco per exempel il columnist e cabarettist bernais Bänz Friedli. RTR/ Angela Hendry Maletg 10 / 11 Legenda: Franco Milani, president da la Pro Grigioni Italiano. RTR/ Angela Hendry Maletg 11 / 11 Legenda: Luca Maurizio ha implorà il public cun chanzuns satiricas da vuschar NA ils 4 da mars. RTR/ Angela Hendry

RR novitads 17:00