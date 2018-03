Naufragi cumplet per No Billag: Tut ils chantuns din na

L'iniziativa No Billag fa naufragi. Tut ils chantuns e 71,6% dal suveran svizzer han sbittà ella. Las taxas da radio e televisiun na vegnan betg abolidas. La gronda maioritad da la Svizra è s'exprimida cleramain per il service public medial.

Il pli cler cunter No Billag èn s'express ils chantuns Neuchâtel (73,3%), Giura (78,1%), Fribourg (77,6%), Grischun (77,2%) e Vad (76,5%).

Il pli cler per l'iniziativa era il chantun Zug – dentant er là è vegnida sbittada l'iniziativa cun 64,2% da las vuschs. Il chantun Schaffusa ha ditg cun 62,7% na.

Las reacziuns ...

... da las medias en Grischun

Il schefredactur da RTR, Flavio Bundi commentescha il resultat da la votaziun No Billag:

A Ladina Heimgartner, directura da RTR ,saja crudà in grond crap giu dal cor cun il a NA a No Billag. Ma i saja er in cumenzament per la SSR SRG.

Silvio Lebrument, il mainafatschenta da la sparta medias saja cunzunt levgià ma er surprais dal cler na grischun a l'iniziativa No Billag.

... da la Lia Rumantscha

«In di legraivel per il Grischun» titulescha la Lia Rumantscha e prenda «enconuschientschas cun plaschair» da la decisiun clera en Grischun. Il resultat valiteschia ella surtut sco «expressiun da solidaritad tranter las regiuns linguisticas».

Da refusar l'iniziativa garanteschia betg l'ultim l'existenza da RTR sco «pitga impurtanta per la preschientscha, la derasaziun ed il mantegniment» dal rumantsch, fa a savair la Lia en ina communicaziun a las medias.

... da la cultura grischuna

Il resultat cler mussia, ch'il engaschi cunter quest'iniziativa «radicala ed en plirs aspects absurda» haja sa rendì, commentescha Andy Kollegger, il president da l'Uniun chantunala da musica dal Grischun e organisatur da la manifestaziun da cultura «NA a No Billag» per las medias. El saja tant cuntent sco er surlevgià dal resultat da la votaziun.

... dad adversaris ed iniziants da No Billag a Berna

Martin Candinas è cuntent. Il cusseglier naziunal (PCD) ha s'engaschà fermamain cunter No Billag:

Da vart dals iniziants èn ins bain in zic dischillus dal resultat cler. Fitg positiv saja dentant ch'i saja reussì da intimar ad ina discussiun intensiva da la politica da las medias che vegn er a cuntinuar:

Il NA en Grischun

Tut las 108 vischnancas dal Grischun cumprais la citad da Cuira din NA a l'iniziativa da No Billag. Il pli cler vegn sbittada l'iniziativa cun 84,67% NA en Surselva. Il pli bass NA vegn da la regiun Moesa – er là èn dentant anc adina 69,94% da las votantas e votants cunter l'iniziativa.

Ladina Heimgartner, directura da RTR, è surlevgiada:

Il NA pli cler vegn cun 102:1 (99,03%) da la vischnanca da Donat. N'er las vischnancas dals aderents da l'iniziativa en Grischun èn seguidas a lur politichers. Uschia ha Landquart, la patria da Jan Koch (PPS), ditg NA cun 70,12%.

La votaziun da questa dumengia ha mobilisà en il Grischun mintga segund votant u votanta: La participaziun a la votaziun da No Billag è stada tar 53,87%.

L'iniziativa No Billag

L’iniziativa è vegnida lantschada da giuvens liberals e commembers da la PPS giuvna. Els vulan abolir las taxas da radio e televisiun. En pli duai vegnir fixà en la constituziun federala, che la Confederaziun na subvenziunescha naginas staziuns da radio e televisiun.

L'iniziativa No Billag e tge ch'ils inizants vulan midar: Avrir la navigaziun Serrar la navigaziun Textbox aufklappen Textbox zuklappen Legenda: Keystone Ils iniziants – Alain Buehler, Christian Riesen, Andreas Kleeb, Sonja Barbosa, Olivier Kessler e Florian Maier – inoltreschan ils 11 da december 2015 cun 112'191 suttascripziuns lur iniziativa a Berna. La finamira è d'abolir las taxas per radio e televisiun. La constituziun federala duai vegnir midada suandantamain (artitgel 93): La Confederaziun ingiantescha regularmain concessiuns per radio e televisiun. Ella na subvenziunescha naginas staziuns da radio e televisiun. Ella po far pajaments per emetter communicaziuns uffizialas urgentas.

La Confederaziun u terzas varts incumbensadas dad ella na dastgan incassar naginas taxas da recepziun.

En temps da pasch na maina la Confederaziun naginas atgnas staziuns da radio e televisiun. Ils iniziants derivan ord las retschas da la PLD giuvna e la PPS giuvna. Il Cussegl federal ed il parlament refusan l'iniziativa No Billag: Il Cussegl naziunal cun 129:33 vuschs tar 32 abstenziuns, il Cussegl dals chantuns cun 41:2 vuschs tar 1 abstenziun.

Las taxas da radio e televisiun en furma concisa: Avrir la navigaziun Serrar la navigaziun Textbox aufklappen Textbox zuklappen Legenda: Keystone Actualmain munta la taxa da radio e televisiun a 451 francs ad onn. A partir da l'onn 2019 sa reducescha questa taxa sin 365 francs ad onn. L'onn 2016 è quai stà in retgav da 1,37 milliardas francs. La pli gronda part (1,24 milliardas francs) è ida a la SRG SSR. Dentant era 21 radios locals e 13 televisiuns regiunalas han survegnì daners ord questas taxas, numnadamain 61 milliuns francs.

Per ils adversaris è l’iniziativa ina attatga radicala al service public. In gea signifitgass la fin da la SRG SSR èn els persvadì. Er la ministra da medias Doris Leuthard na vesa tar in gea a l’iniziativa nagin’autra pussibilità che la liquidaziun reglada.

Ils aderents cuntradin. La SRG SSR possia surviver senza taxas da radio e televisiun. L’iniziativa n’haja betg da vegnir realisada strictamain – in novum en in cumbat da votaziun.

RTR rapportaziun dal di da votaziun, 12:00++