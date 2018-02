Curt e concis

En la Svizra taliana crescha il mument la simpatia per l'iniziativa, quai ord il motiv da parolas da la Lega e la PPS.

Naginas grondas differenzas da vegliadetgna pli.

Ils arguments per l'iniziativa No Billag n'èn betg sa midads.

Da las persunas ch'èn sa participads a l'enquista da gfs.berna èn 78% gia sa decididas definitivamain tge dir ils 4 da mars 2018 a l'iniziativa da No Billag. Quai è ina valur surproporziunal auta. Tar quellas persunas mainan quellas che din «na» a l'iniziativa cun 56% (9% plitost na) cunter las vuschs da «gea» cun 22% (11% plitost gea). Anc betg sa decidids èn 2% dals participants. Cumpareglià cun l'enquista dals 12 da schaner (là eran 60% encunter u plitost encunter la No Billag) è la cumpart da persunas ch'avessan ditg na u plitost na a la No Billag creschì per 5% sin 65%.

La schanza per in «na» a l'iniziativa crescha uschia. Tranter las persunas che avessan ditg ils 11 da favrer plitost na a l'iniziativa, èn 41% persunas che han inditgà ch'i hajan l'entschatta anc gì simpatia per l'iniziativa.

Svizra taliana pudess dar votum da protest

L'impressiun generala en direcziun dal «na» è surtut da vesair en Svizra tudestga (CHT: 33%, CHF: 31%, CHI: 48% plitost/segir persuenter). En la Svizra franzosa èn las relaziuns stabilas e cunter l'iniziativa. En la Svizra taliana crescha il mument la simpatia per l'iniziativa. Qua èsi grazia a las parolas da la Lega e la PPS pussaivel ch'i dat in votum da protest per la No Billag.

Cumpareglià cun l'emprima enquista è strusch pli da vesair ina tendenza tar la vegliadetgna dals dumandads. Anc adina mussa la tendenza dals giuvens pli ferm cunter in «gea» a l'iniziativa che tar las persunas pli veglias. Ma er tar ils giuvens n'avess l'iniziativa betg avunda vuschs.

Ils aderents per l'iniziativa ha vinavant dus arguments ferms per la No Billag. 60% da la populaziun beneventassan in'incumbensa da spargnar tar la SRG SSR. Plinavant è la chargia dubla cun taxas per interpresas in argument ferm cun 56% dals dumandads che sustegnan quest punct.

Ils adversaris da l'iniziativa han quatter arguments ferms cunter la No Billag. L'argument il pli acceptà è ch'ins possia be cun taxas da radio e televisiun finanziar ina purschida equivalenta en tuttas parts dal pajais (71% èn d'accord cun quest argument). Suenter suondan ils arguments che la qualitad pudess patir e ch'ins pudess daventar dependents d'investiders privats, quai cun 69% che sustegnan quest argument). Ch'i fiss a fin cun la SRG SSR e blers emetturs da radio e televisiun teman 61% dals dumandads.

Segunda enquista Segunda unda da l'enquista da la SRG SSR davart las votaziuns dals 4 da mars 2018 da l'institut da perscrutaziun gfs.bern. Realisà tranter ils 7 ed ils 14 da favrer 2018, tar 1'400 persunas cun dretg da votar, elegidas a moda represchentativa.

