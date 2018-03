Il resultat uschè cler tar la votaziun No Billag ils pli paucs ch'han spetgà. La participaziun è era stada tranter ils top 24 da tut las 317 votaziuns en Svizra dapi il 1981.

Legenda: Tar las 317 votaziuns en Svizra ha l'iniziativa No Billag mobilisà uschè fitg sco mo tar las 24 pli mobilisantas. RTR

Tenor las cifras da l'Uffizi federal per statistica n'è la participaziun a la votaziun davart l'iniziativa No Billag betg stada in record. Tuttina vegn ella cun 54.4% tuttina sin plaz 25. Mobilisà il pli fitg aifer las 317 votaziuns ch'i ha dà dapi il 1981 ha la votaziun davart la participaziun al EWR (78.7%) il 1992.

Mobilisà il pli pauc han las votaziuns davart l'epidemia d'animals (27.6%), l'artitgel constituziunal davart la furmaziun (27.8%) e la midada dals dretgs dal pievel (28.7%).

Las 25 votaziuns cun la pli auta participaziun dapi il 1981. Datum Materia Participaziun (%)

06.12.1992 Participaziun al EWR 78.7 26.11.1989 Iniziativa Pro Tempo 130/100 69.2 26.11.1989 Iniziativa per ina Svizra senza armada 69.2 28.02.2016 Iniziativa per il repatriament effectiv 63.7 28.02.2016 Sanaziun dal tunnel dal Gottard 63.5 28.02.2016 Iniziativa cunter la discriminaziun da pèrs maridads 63.2 28.02.2016 Iniziativa cunter la speculaziun cun nutriment 62.9 03.03.2002 Iniziativa per entrar en l'ONU 58.4 03.03.2002 Iniziativa per reducir il temp da lavur 58.3 09.02.2014 Iniziativa cunter l'immigraziun da massa 56.6 05.06.2005 Cunvegnas bilateralas davart Schengen e Dublin 56.6 05.06.2005 Partenadi registrà da pèrs omosexuals 56.5 18.05.2014 Iniziativa per ina paja minimala 56.4 09.02.2014 Iniziativa Finanziaziun d'aborts è chaussa privata 56.4 18.05.2014 Cumprar aviuns da cumbat Gripen 56.3 18.05.2014 Iniziativa Per che pedofils na lavurian betg cun uffants 56.2 09.02.2014 Finanziaziun per l'infrastructura da viafier FABI 56.2 18.05.2014 Provediment medicianal da basa 55.8 04.03.2001 Iniziativa per dapli segirtad entras tempo 30 55.8 04.03.2001 Iniziativa Gea a l'Europa 55.8 04.03.2001 Iniziativa da medicaments 55.7 06.06.1993 Iniziativa per ina Svizra senza aviuns da cumbat 55.6 06.06.1993 Iniziativa 40 plazzas militaras bastan 55.6 04.03.2018 Iniziativa No Billag 54.4 25.09.2005 Extender la libra circulaziun da persunas 54.3 29.11.2009 Iniziativa per scumandar minarets 53.8 26.09.2004 Cumpensaziun per persunas che prestan servetsch militar 53.8 26.09.2004 Dretg da burgais per la terza generaziun 53.8 26.09.2004 Dretg da burgais facilità per secondos 53.8 24.11.2013 Lescha per la taxa sin vias naziunalas

53.6

