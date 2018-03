Tant ils aderents sco era ils adversaris da No Billag pretendan midadas tar la SSR.

Suenter No Billag è avant la debatta en il parlament

Gudagnà haja la democrazia directa, uschia Olivier Kessler, il co-president dal comité No Billag, curt suenter ch'igl è stà cler che dapli che 70 pertschient han refusà l'iniziativa. Tschels 30 pertschient na dastgia la politica ussa però tuttina betg emblidar, i dovri era per quella ferma minoritad ina schliaziun, di Kessler ed ha era gist in'idea. «Jau ma pudess m’imaginar ina pussaivladad da far ina crusch sin il quint da la Billag ed uschia declerar ch’ins na veglia betg pli sustegnair quai sistem a moda voluntara.»

Tenor il cusseglier naziunal cristiandemocrat Martin Candinas ins stoppia prender serius il resultat dad oz. E lez mussia che la maioritad da las Svizras ed dals Svizzers sustegnia il status quo tar las contribuziuns. Entant mussia la votaziun er cleramain, ch'i dovria midadas. Midadas che vegnan dirigidas da las entradas che vegnan plafonadas sin 1.2 milliardas francs. Malgrà quai stoppia la SSR vegnir pli effizienta e porscher dapli.

La SRG sto furnir dapli novitads, dapli atgnas producziuns ch’ils privats na pon betg far, perquai ch’els n’han betg las pussaivladads finanzialas, ed uschia sa differenziar dapli dals privats. Quai èn puncts centrals che vegnan en la discussiun e che la SSR ha d’ademplir.

Nova concessiun

Cuntinuar vegnan quellas discussiuns en il Parlament federal, nua che la nova concessiun da la SSR vegn a vegnir discutada quest onn. Ed i dat er gia duas propostas da la vart da la PPS:

Ina vul sbassar las contribuziuns da radio e televisiun sin 300 francs

l'autra vul che las interpresas vegnian puspè deliberadas da las contribuziuns. In punct che stat a cor a Jean-François Rime, cusseglier naziunal da la PPS e president da l'Uniun svizra d'artisanadi e mastergn. El speria en quai punct sin il sustegn dals collegas en il parlament. «En las gasettas da la dumengia èn blers politichers s’exprimì uschia. Tuts han ditg che la situaziun actuala na cuntentia betg.»

Betg cumenzar anc ina giada

Gist davart las interpresas haja il suveran gia decidì avant curt temps en la revisiun da la lescha da radio e televisiun, di la cussegliera naziunala socialdemocrata Silva Semadeni. Dad ussa puspè vegnir cun quai na saja betg propi correct. Er ella è dentant da l'opiniun ch'i dovri adattaziuns en la nova concessiun da la SSR.

Ella na po betg daventar anc pli gronda, mo jau crai era ch’igl è impurtant ch’ella è era preschenta en l’internet. Tar la publicitad datti era anc potenzial da spargnar sco era tar las pajas da la direcziun. La discussiun vegni a mussar en tge direcziun che nus vulain ir.

E quellas discussiuns han gia cumenzà. Concret vegnan las differentas pretensiuns ed ideas lura en il decurs da la stad. Lura cura ch'il Parlament federal sa fatschenta cun la dumonda tge che la SSR duai ni na duai betg pli porscher en il futur.

