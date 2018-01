L'Uniun d'artisanadi e mastergn grischuna na vegn betg a vuschar ina segunda giada davart l'iniziativa da No Billag.

Uniun d'artisanadi e mastergn resta tar gea a No Billag

L'Uniun grischuna d'artisanadi e mastergn ha decidì la parola da gea a l'iniziativa No Billag.

Il comité directiv da la suprastanza, ha decis da refusar la dumonda da Daniel Blumenthal. Quel leva che la votaziun vegnia repetida cunquai ch'ella era crudada ora fitg stgars per in gea a l'iniziativa. La suprastanza argumentescha ch'i n'haja dà nagins fatgs novs da relevanza per l'iniziativa.

Sco quai che l'uniun communitgescha na vegnian ins però betg a sustegnair la campagna da gea cun daners e n'er betg far part dal comité.

RR novitads 17:00