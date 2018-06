La vischnanca da Claustra ha stuì ir en il segund scrutini per chattar l'ultim suprastant.

L'iniziativa per stritgar il parlament ha survegnì 629 vuschs – refusada è ella però cun 727 vuschs (53%). Uschia resta il parlament a Claustra. Fatg valair avevan ils iniziants surtut ch'i giaja uschia pli speditiv da manar la vischnanca, e che quai fissia pli democratic. Il suveran ha valità auter.

Elecziun suprastant en il segund scrutini

Nov en suprastanza da Claustra è elegì Florian Thöny (PBD) cun 545 vuschs. Ses cuntercandidat Urs Rüedi (PPS) ha survegnì 332 vuschs. Quai tar ina participaziun da radund 42%.

En l'emprim scrutini n'avevan ni Urs Rüedi ni Georg Luzi cuntanschì il pli absolut da 285 vuschs per vegnir elegids en suprastanza.

Credit per indrizs d'ennevar

Cler gea ha il suveran da Claustra ditg al credit per indrizs d'ennevar cun 936 vuschs (68%) cunter 436 na. Quai tar ina participaziun da 46%. Cun l'implant vegn quintà da producir avunda naiv per la loipa sin radund 3 kilometers ed era per pudair cuvrir il «Snowgarden/Ponylift» a Talbach.

Ils custs per il project d'ennevar «Bündelti» giaschan tar 910'000 francs. Per la producziun annuala da naiv cun l'implant vegnan quintads 80'000 francs e per reparter la naiv radund 70'000 francs.

