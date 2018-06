Hohl è definitivamain èlegì per il circul Cuira

Oliver Hohl da la BDP è elegì per il circul Cuira.

Piz a cup èsi ì tranter Oliver Hohl e Luca Tenchio, per in dals sezs en il cussegl grond. Uss èsi cler: Oliver Hohl da la PBD è elegì cun 13 vuschs avantatg sin Luca Tenchio da la PCD. Cun quai mantegna la PBD ses sezs e la PCD n'ha betg pudì gudagnar in ulteriur vitiers.

Tenor la dumbraziun da la dumengia aveva Luca Tenchio survegnì mo ina vusch pli pauc che Oliver Hohl. Perquai èn las vusch vegnidas dumbradas ina segunda giada.

